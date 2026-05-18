Taiwan non può essere esclusa dall’Assemblea mondiale della sanità L’appello del ministro Shih

Alla vigilia della 79ª Assemblea Mondiale della Sanità a Ginevra, si rinnova la questione della partecipazione di Taiwan. Nonostante le pressioni e le richieste di inclusione, l’isola rimane esclusa dai lavori della World Health Organization, l’ente internazionale che si occupa di sanità globale. Il ministro della salute taiwanese ha ribadito l’appello affinché Taiwan possa partecipare all’evento, ma al momento non ci sono stati cambiamenti rispetto alla decisione di escluderla.

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Alla vigilia della 79ª Assemblea Mondiale della Sanità di Ginevra, Taiwan si ritrova ancora una volta esclusa dai lavori della World Health Organization (Who, nota in Italia come “Oms”). È il decimo anno consecutivo in cui Taipei non riceve un invito alla World Health Assembly (Wha), il principale organo decisionale dell’Oms, che si riunisce da oggi al 23 maggio a Ginevra. L’esclusione è frutto di una dinamica nota: Pechino ha di nuovo ribadito la propria opposizione alla partecipazione di Taipei, sostenendo che qualsiasi coinvolgimento internazionale di Taiwan debba essere gestito secondo il principio della “One China”. La questione non riguarda soltanto la diplomazia. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Taiwan non può essere esclusa dall’Assemblea mondiale della sanità. L’appello del ministro Shih ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Taiwan: la paura dell'invasione della Cina (2022) | ARTE.tv Documentari Sullo stesso argomento Sanità pubblica e appalti, la Cgil torna in piazza: assemblea, raccolta firme a appello ai candidati sindaciLa Cgil torna in piazza con una nuova mobilitazione dedicata a sanità pubblica e appalti, due temi che il sindacato definisce “centrali” per diritti,... "La Uil esclusa dal tavolo sindacale della sanità""Restiamo allibiti dal comportamento di alcune sigle sindacali per le posizioni poco democratiche rispetto alla partecipazione dei dirigenti... Xi a Trump: Il mondo a un bivio, Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Poi mette in guardia gli Usa su Taiwan tg.la7.it/esteri/trump-i… x.com Il dossier Taiwan può diventare merce di scambio nel negoziato Usa-CinaPechino chiederà di cancellare la vendita di armi per 11 miliardi a Taipei, autorizzata da Washington ma non ancora partita. Trump come al solito userà la sua spregiudicatezza come leva negoziale: l'a ... avvenire.it TAIWAN/ Ecco perché Pechino alza la tensione ma non può permettersi la guerraIn realtà, osserva Giuseppe Morabito, generale dell’esercito, fondatore dell’IGSDA e membro del collegio dei direttori della NATO Defense College Foundation, ci sono una serie di elementi che ... ilsussidiario.net