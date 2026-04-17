Dopo il richiamo di Mattarella una proposta | Roma promuova la riforma della governance mondiale

Dopo le dichiarazioni del Presidente della Repubblica sulla difficile situazione internazionale, si fa strada una proposta: che Roma si impegni a promuovere una riforma della governance mondiale. La proposta arriva in un momento in cui si intensificano i segnali di instabilità e cambiamenti nelle relazioni tra nazioni, con l’obiettivo di riformare gli assetti globali. La questione viene discussa in ambito politico e diplomatico, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

di Domenico Esposito* Condivido pienamente il richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla gravità della fase internazionale che stiamo vivendo. Le guerre in corso, la crisi del diritto internazionale, gli squilibri geopolitici, la destabilizzazione di intere aree del pianeta e il logoramento progressivo degli equilibri globali impongono grande senso di responsabilità, lucidità e fermezza. Tuttavia, proprio perché la fase è così delicata e profonda, ritengo che oggi non basti fermarsi, pur giustamente, al richiamo dei principi e al riferimento al perimetro della nostra Costituzione. Tutto questo è fondamentale, ma non più sufficiente.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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