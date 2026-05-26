La Juventus ha raggiunto un accordo con Alisson Becker, portiere brasiliano nato nel 1992 e attualmente in forza al Liverpool, per un contratto di tre anni. La trattativa si è conclusa positivamente, avvicinando il giocatore alla maglia bianconera nella prossima stagione. Si tratta di un passo importante per il club in vista del rafforzamento della rosa.

La Juventus ha impresso un’accelerazione decisiva per assicurarsi le prestazioni di Alisson Becker, portiere classe 1992 della nazionale brasiliana e del Liverpool, che appare sempre più vicino a vestire la maglia bianconera nella prossima stagione calcistica. Secondo quanto rivelato da un’indiscrezione di Sportmediaset, l’estremo difensore avrebbe già raggiunto un accordo di massima con la dirigenza torinese per la firma di un contratto triennale, all’interno del quale sarebbe stata inserita anche un’opzione per il prolungamento fino a una quarta stagione. A spingere il calciatore sudamericano verso la decisione di accettare la proposta della Juventus sarebbero stati gli ottimi rapporti personali e professionali che lo legano a mister Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Svolta Juventus per la porta: c’è l’intesa con Alisson Becker per un contratto triennale

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