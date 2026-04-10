La Juventus sta lavorando per definire un accordo con il portiere Alisson, con un contratto di tre anni ancora in fase di negoziazione. Nel frattempo, si parla anche del futuro di Michele Di Gregorio, anche se non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle trattative in corso. Le due operazioni sono al centro delle discussioni sul mercato dei portieri in questa fase.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Michele Di Gregorio, portiere che ha brillato per le sue parate decisive, è stato protagonista di un’ottima prestazione contro il Genoa, dove ha mostrato le sue qualità nei tiri dal dischetto. Nonostante questo, le voci di mercato lo danno in partenza durante la prossima finestra estiva. Il club sembra pronto a fare spazio a un nuovo rinforzo, in attesa di un portiere che possa sostituirlo e guidare la squadra verso nuove sfide. Le recenti prestazioni di Di Gregorio lo hanno reso un obiettivo ambito, ma le circostanze richiedono un cambio nella formazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Juventus intensifica l’interesse per Alisson con un contratto triennale in via di definizione.

Alisson Juventus: si può fare nonostante il rinnovo del contratto, ma c’è la concorrenza di questa rivale bianconeradi Redazione JuventusNews24Alisson Juventus: si può fare nonostante il rinnovo del contratto.

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