La Juventus piomba su Alisson Becker | Comolli tenta il blitz in settimana per anticipare la concorrenza
La Juventus sta negoziando per ingaggiare il portiere brasiliano Alisson Becker nella prossima stagione. L’obiettivo è rafforzare la rosa con un giocatore di livello internazionale, da affidare all’allenatore Luciano Spalletti. Comolli ha tentato un blitz in settimana per anticipare la concorrenza e avvicinare il giocatore. La trattativa è in corso, ma non sono stati resi noti dettagli sui tempi o sulle eventuali cifre coinvolte.
La Juventus ha avviato una trattativa concreta per portare a Torino il portiere brasiliano Alisson Becker in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di consegnare all’allenatore Luciano Spalletti un profilo di carisma internazionale per blindare la porta bianconera. La decisione di affondare il colpo per l’ex calciatore della Roma matura al termine di un campionato in cui il rendimento di Michele Di Gregorio non ha convinto l’ambiente. L’ex giocatore del Monza è finito ripetutamente al centro delle critiche per via di alcuni passaggi a vuoto che sono costati punti pesanti in classifica, palesando una carenza di sicurezza e di personalità proprio nei momenti più delicati e cruciali dell’anno. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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