La Juventus piomba su Alisson Becker | Comolli tenta il blitz in settimana per anticipare la concorrenza

Notizia in breve

La Juventus sta negoziando per ingaggiare il portiere brasiliano Alisson Becker nella prossima stagione. L’obiettivo è rafforzare la rosa con un giocatore di livello internazionale, da affidare all’allenatore Luciano Spalletti. Comolli ha tentato un blitz in settimana per anticipare la concorrenza e avvicinare il giocatore. La trattativa è in corso, ma non sono stati resi noti dettagli sui tempi o sulle eventuali cifre coinvolte.