Svolta a X Factor dopo l'uscita di Achille Lauro | Irama sarà il quarto giudice

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo l’uscita di Achille Lauro, che ha partecipato a due edizioni del talent, si avvia a essere confermato come quarto giudice Irama. La decisione riguarda il rinnovo del cast di giudici, che include anche Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. La notizia è stata comunicata ufficialmente e segna un cambiamento nel team di giudici del programma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il talent di Sky si rinnova ancora e dopo l'ufficialità dell'uscita di Achille Lauro, protagonista di due edizioni, va verso la conferma il nome di Irama come quarto giudice, al fianco di Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Traccia dopo traccia

Video Traccia dopo traccia

Notizie e thread social correlati

X Factor, non solo Irama come giudice: tre nomi in corsa per il dopo Achille LauroSky sta preparando la prossima stagione di X Factor e sta cercando un nuovo giudice per sostituire Achille Lauro, che non sarà presente.

Achille Lauro non sarà più giudice di X Factor: “Ho deciso di dedicarmi completamente alla musica”Achille Lauro non farà più parte della giuria di X Factor nella prossima edizione.

Temi più discussi: Amici 2025, chi è il vincitore Lorenzo Salvetti: da X Factor al trionfo; Lorenzo Salvetti vince Amici, il riscatto del talento dopo la finale di X Factor: Sono entrato qua dentro con tante paure e dubbi; Lorenzo vince Amici, chi è: la finale di X Factor, le balbuzie, il musical dove interpreta Maradona, lo zio jazzista e il liceo musicale; Lorenzo Salvetti vincitore di Amici 2026: dal liceo musicale a X Factor con Achille Lauro.

achille lauro svolta a x factorSvolta a X Factor dopo l’uscita di Achille Lauro: Irama sarà il quarto giudiceIl talent di Sky si rinnova ancora e dopo l'ufficialità dell'uscita di Achille Lauro, protagonista di due edizioni, va verso la conferma il nome di Irama ... fanpage.it

achille lauro svolta a x factorX Factor, Irama nuovo giudice: prende il posto di Achille Lauro e batte TananaiIrama sarebbe il nuovo giudice di X Factor dopo Achille Lauro. Indiscrezioni parlano di accordo concluso e sorpasso nei confronti di Tananai nei provini finali. movieplayer.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web