Svolta a X Factor dopo l'uscita di Achille Lauro | Irama sarà il quarto giudice

Dopo l’uscita di Achille Lauro, che ha partecipato a due edizioni del talent, si avvia a essere confermato come quarto giudice Irama. La decisione riguarda il rinnovo del cast di giudici, che include anche Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. La notizia è stata comunicata ufficialmente e segna un cambiamento nel team di giudici del programma.

Il talent di Sky si rinnova ancora e dopo l'ufficialità dell'uscita di Achille Lauro, protagonista di due edizioni, va verso la conferma il nome di Irama come quarto giudice, al fianco di Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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