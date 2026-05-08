X Factor non solo Irama come giudice | tre nomi in corsa per il dopo Achille Lauro
Sky sta preparando la prossima stagione di X Factor e sta cercando un nuovo giudice per sostituire Achille Lauro, che non sarà presente. Oltre a Irama, che è già confermato nel cast, ci sono altri tre nomi che circolano come possibili sostituti. La produzione sta valutando varie opzioni e si sta concentrando sulla scelta del volto più adatto alla trasmissione. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane.
Sky sta progettando la nuova stagione di X Factor, il che vuol dire stavolta individuare il giusto profilo per colmare il vuoto lasciato al bancone dei giudici. Alcuni pensavano che si potesse proseguire con tre protagonisti, ma non sarà così. I nomi sono già stati scelti e ora non resta che decretare il vincitore. Dopo l’addio di Achille Lauro, non si tenterà di pareggiare le quote tra uomini e donne. Si tornerà a una proporzione di 3:1, come prima. Irama e Tananai per il dopo Achille Lauro. Una rosa di tre nomi sta facendo discutere fan e addetti ai lavori. In cima alla lista sembra esserci Irama, ma Tananai non molla la presa. Parleremo invece tra un po’ del terzo candidato papabile.🔗 Leggi su Dilei.it
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