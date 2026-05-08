X Factor non solo Irama come giudice | tre nomi in corsa per il dopo Achille Lauro

Sky sta preparando la prossima stagione di X Factor e sta cercando un nuovo giudice per sostituire Achille Lauro, che non sarà presente. Oltre a Irama, che è già confermato nel cast, ci sono altri tre nomi che circolano come possibili sostituti. La produzione sta valutando varie opzioni e si sta concentrando sulla scelta del volto più adatto alla trasmissione. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane.

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Sky sta progettando la nuova stagione di X Factor, il che vuol dire stavolta individuare il giusto profilo per colmare il vuoto lasciato al bancone dei giudici. Alcuni pensavano che si potesse proseguire con tre protagonisti, ma non sarà così. I nomi sono già stati scelti e ora non resta che decretare il vincitore. Dopo l’addio di Achille Lauro, non si tenterà di pareggiare le quote tra uomini e donne. Si tornerà a una proporzione di 3:1, come prima. Irama e Tananai per il dopo Achille Lauro. Una rosa di tre nomi sta facendo discutere fan e addetti ai lavori. In cima alla lista sembra esserci Irama, ma Tananai non molla la presa. Parleremo invece tra un po’ del terzo candidato papabile.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - X Factor, non solo Irama come giudice: tre nomi in corsa per il dopo Achille Lauro X FACTOR 2025 IN FIAMME: QUANDO I GIUDICI PERDONO IL CONTROLLO Notizie correlate Leggi anche: Irama giudice di X Factor al posto di Achille Lauro Irama nuovo giudice di X Factor 2026: chi sostituisce Achille Lauro nella giuria di SkyIrama è il nuovo giudice di X Factor 2026: sostituisce Achille Lauro nella giuria di Sky con Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lauro fuori da X Factor, arriva Irama: la reazione di Achille dopo il rumor (non confermato); Chi sostituisce Achille Lauro X Factor 2026: i nomi possibili; X Factor, Irama al posto di Achille Lauro? Nessun contratto firmato. E spunta il nome di un altro (famoso) cantante; Achille Lauro, fan truffata per 10000 euro da un finto agente parteciperà al concerto di Rimini: Mia responsabilità tutelarvi. Lauro fuori da X Factor, arriva Irama: la reazione di Achille dopo il rumor (non confermato)X Factor 2026: Irama al posto di Achille Lauro? La soffiata, le reazioni del web e il terzo nome misterioso in lizza. rds.it Chi è nuovo giudice X Factor 2026? Fuori Achille Lauro: arriva ex star di Amici| Svelato nome: reazione webAchille Lauro abbandona X Factor 2026 per nuovi impegni: al suo posto spunta Irama, già noto al pubblico dei talent. ilsussidiario.net Irama al posto di Achille Lauro a X Factor. «Nessuna firma ancora»: e spunta anche il nome di Ghali - facebook.com facebook Colpo di scena a X Factor: Irama prende il posto di Achille Lauro, che conferma l'addio al talent dopo due anni. Tutti i dettagli x.com