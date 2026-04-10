Achille Lauro non sarà più giudice di X Factor | Ho deciso di dedicarmi completamente alla musica

Achille Lauro non farà più parte della giuria di X Factor nella prossima edizione. La decisione è stata comunicata attraverso una storia su Instagram, in cui il cantante ha spiegato di voler dedicarsi interamente alla musica. Ha ringraziato i membri della produzione e del team del talent per i due anni trascorsi insieme, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi della scelta.

Achille Lauro non sarà nella giuria della prossima edizione di X Factor. Il cantante lo ha comunicato con una storia su Instagram nella quale spiega i motivi che lo hanno portato a prendere questa decisione, ringraziando la squadra del talent per i due anni trascorsi insieme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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