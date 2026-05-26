All’Italy Green Film Festival, Sveva Alviti ha indossato un completo mannish che combina elementi del guardaroba maschile con un tocco di sensualità. La scelta ha attirato l’attenzione per il modo in cui il look si presenta come contemporaneo e seducente, mescolando stile maschile e femminile. L’attrice ha optato per un outfit che valorizza la sua figura, creando un mix tra eleganza e audacia.

All’ Italia Green Film Festiva l Sveva Alviti ha scelto un look che gioca con i codici del guardaroba maschile, ma li trasforma in qualcosa di incredibilmente sensuale e contemporaneo. Nessun abito da diva hollywoodiana, nessuna cascata di paillettes: solo trasparenze calibrate, tagli impeccabili e quell’attitudine chic che rende tutto immediatamente magnetico. Sveva Alviti punta sul mannish più sensuale della stagione. Il bello del look di Sveva Alviti è che funziona proprio perché non cerca di strafare. Tutto è calibrato con estrema precisione. La camicia nera trasparente, morbida ma strutturata nei dettagli, lasciava intravedere il bustier tono su tono creando un raffinato effetto vedo non vedo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sveva Alviti all’Italia Green Film Festival, il completo mannish è seduzione pura

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