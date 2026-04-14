Omicidio di Massa | terminata l’autopsia su Bongiorni il minorenne fermato a Genova è un pugile

È stata completata l’autopsia sul corpo di Giacomo Bongiorni, la vittima di 47 anni uccisa nella notte tra sabato e domenica a Massa. Nel frattempo, un minorenne fermato a Genova, che si sospetta possa essere coinvolto, è stato identificato come pugile. L’incarico per l’esame medico-legale è stato conferito oggi, mentre proseguono le indagini sulla vicenda.

È stato conferito oggi l’incarico per l’esame medico-legale sul corpo di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso nella notte tra sabato e domenica in piazza Felice Palma a Massa. L’accertamento è stato affidato al professor Francesco Ventura dell’Università di Genova, alla presenza dei difensori di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa: fermato un pugile di 17 anni per la morte del 47enneÈ un pugile il 17enne fra i fermati per la morte di Giacomo Bongiorni, 47 anni, l’uomo morto davanti agli occhi del figlio a Massa dopo l’aggressione... Omicidio Bongiorni, il fermato minorenne è un pugile. Il suo team: “Dieci contro uno è da vigliacchi”Massa, 14 aprile 2026 – Le foto lo ritraggono sorridente, in posa da boxeur, al termine di alcuni incontri. Temi più discussi: Massa, aggredito in strada cade e batte la testa: muore davanti al figlio di 11 anni; Presi dopo 27 anni due fratelli latitanti: avevano un mandato di cattura internazionale per omicidio; Aggressione in centro a Massa, 47enne muore sotto gli occhi del figlio di 11 anni; Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, chi sono i tre aggressori fermati. Omicidio di Massa, notizie live: terminata l'autopsia. Stasera la fiaccolataLa morte di Giacomo Bongiorni. Proseguono le indagini, mentre si attende l’autopsia, che si svolgerà a Genova. Da qui potrebbero arrivare ulteriori risposte su quanto accaduto nella maledetta notte di ... lanazione.it Omicidio Massa, l'ex allenatore di boxe del minore fermato: Ragazzo educato, si comportava bene in palestraA Tg 4-Diario del Giorno Giancarlo Talamoni: Quando si è allontanato dalla palestra è iniziata una escalation ... tgcom24.mediaset.it Gruppo Lega - Camera. . Andrea Barabotti: Sull'omicidio di Massa diciamo stop alle strumentalizzazioni e chiediamo rispetto per la comunità e vicinanza alla famiglia di Giacomo Bongiorni. No ai teatrini politici. - facebook.com facebook L’omicidio di #Massa: uno dei giovanissimi fermati è un pugile 17enne. All’esame degli investigatori c’è un video con la sequenza del pestaggio. #Tg1 Lorenzo Santorelli x.com