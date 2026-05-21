Durante il Gran Premio di Catalogna 2026 di MotoGP, il pilota spagnolo ha riportato un infortunio che lo costringerà a saltare almeno due gare. Il suo team ha comunicato che non prenderà parte alle prossime tappe in programma al Mugello e in Ungheria, entrambe nelle due settimane successive. La sua assenza influenzerà il calendario delle competizioni e le scelte del team per queste gare. Le condizioni dell’iberico saranno monitorate nei prossimi giorni.

Salterà almeno due gare l’iberico Alex Marquez, infortunatosi nel corso del GP di Catalogna 2026 di MotoGP: lo spagnolo, come annunciato dal proprio team, infatti, non sarà al via né al Mugello né in Ungheria, GP previsti in due settimane successive. Il Team Gresini, infatti, ha scritto quanto segue: “ Alex Marquez salterà i Gran Premi del Mugello e del Balaton “. In Italia si gareggerà dal 29 al 31 maggio, mentre in Ungheria si correrà dal 5 al 7 giugno: lo spagnolo potrebbe rientrare dunque nel GP della Cechia, previsto dal 19 al 21 giugno. Lo spagnolo, caduto nel corso della gara lunga del GP della Catalogna, si è fratturato la clavicola ed ha subito l’infrazione di una vertebra: il pilota, oltre ad avere il braccio al collo, indossa anche un collare cervicale, e quindi non è ancora pronto per il rientro in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Alex Marquez salterà almeno due Gran Premi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marc Marquez WILL MISS The French And Catalan Grands Prix After Le Mans Sprint Crash! | MotoGP 2026

Sullo stesso argomento

Come sta Marc Marquez dopo la caduta? Infortunio serio, salterà almeno due Gran PremiArriva un clamoroso colpo di scena in quel di Le Mans per il Mondiale MotoGP 2026, con protagonista in negativo Marc Marquez.

Marc Marquez ha subito una doppia operazione: il campione MotoGP salterà almeno due gareIl pilota spagnolo che a Le Mans ha avuto un brutto incidente è finito sotto i ferri.

#MotoGP | Alex Marquez salterà Mugello e Balaton per continuare la riabilitazione dagli infortuni x.com

Alex Marquez salterà il GP d'Italia e l'GP d'Ungheria reddit

MotoGP, Alex Marquez salterà almeno due Gran PremiSalterà almeno due gare l'iberico Alex Marquez, infortunatosi nel corso del GP di Catalogna 2026 di MotoGP: lo spagnolo, come annunciato dal proprio team, ... oasport.it

MotoGP, infortunio Alex Marquez: salta i GP d'Italia e Ungheria. Le newsIl pilota spagnolo, reduce dal bruttissimo incidente del GP Catalunya, salterà i prossimi due Gran Premi del calendario, in Italia e in Ungheria, dopo la frattura della clavicola destra, stabilizzata ... sport.sky.it