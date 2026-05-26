Svelata Ferrari Luce la prima elettrica di Maranello che costa 550mila euro | il titolo crolla in Borsa

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ferrari ha presentato la sua prima auto elettrica, chiamata Luce, dal prezzo di 550mila euro. La vettura è stata mostrata ufficialmente, ma subito sono arrivate molte critiche. In seguito all’annuncio, il valore del titolo in Borsa è sceso significativamente. La perdita di valore si è verificata subito dopo la presentazione della vettura. La Ferrari Luce rappresenta il primo modello elettrico del marchio, che finora si era concentrato su motori a combustione.

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La Ferrari Luce è la prima auto elettrica della casa di Maranello ma sono già tante le critiche. Il titolo del marchio in Borsa crolla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ferrari LUCE: ecco gli INTERNI della prima Elettrica di Maranello

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