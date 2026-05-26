Ferrari Luce la prima supercar 100% elettrica di Maranello | costa 550mila euro

Ferrari ha presentato la sua prima supercar totalmente elettrica, chiamata Luce, con un prezzo di 550mila euro. La vettura combina design elegante e tecnologie all’avanguardia, segnando l’ingresso del marchio nel settore delle auto a zero emissioni. La presentazione avviene in un evento dedicato, senza specificare dettagli tecnici o date di disponibilità sul mercato. La Ferrari Luce rappresenta il primo modello elettrico della casa di Maranello.

Dal rombo del motore al fulmine dei Volt. Ferrari ha presentato la sua prima vettura full electric, la Ferrari Luce, un mix di eleganza e tecnologia che segna l'inizio di un nuovo capitolo per la casa di Maranello. La nuova auto è stata svelata ieri, lunedì 25 maggio, nella splendida cornice. 🔗 Leggi su Today.it

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Ferrari Luce: La Prima Ferrari Elettrica Firmata Jony Ive

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