Svegliati di notte poliziotti soprendono ladri d'appartamento nel loro condominio e li arrestano

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Poliziotti hanno arrestato due ladri sorpresi nel loro condominio alla Romanina. I criminali stavano tentando di forzare un appartamento usando attrezzi da scasso, ma sono stati intercettati dalle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso i loro movimenti. Durante il tentativo di furto, sono stati fermati e arrestati dai poliziotti che sono intervenuti sul posto. Nessuno è rimasto ferito.

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Hanno provato ad entrare in un appartamento alla Romanina con arnesi da scasso, ma la telecamera della porta li ha ripresi. Quattro poliziotti hanno arrestato tre ladri in un condominio romano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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