Svegliati di notte poliziotti soprendono ladri d'appartamento nel loro condominio e li arrestano

Notizia in breve

Poliziotti hanno arrestato due ladri sorpresi nel loro condominio alla Romanina. I criminali stavano tentando di forzare un appartamento usando attrezzi da scasso, ma sono stati intercettati dalle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso i loro movimenti. Durante il tentativo di furto, sono stati fermati e arrestati dai poliziotti che sono intervenuti sul posto. Nessuno è rimasto ferito.