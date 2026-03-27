Nella notte un incendio si è sviluppato in un appartamento di un condominio a Ravenna, portando all’evacuazione dell’edificio. Due persone sono state portate in ospedale per accertamenti. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Le cause dell’incendio sono ancora da determinare.

Intervento dei Vigili del Fuoco per domare il rogo che si sarebbe sviluppato dalla cucina di un appartamento del palazzo Momenti di paura all'interno di un condominio di Ravenna, per un incendio scoppiato nel cuore della notte. Tutto è accaduto ieri, intorno alle 23.30, quando è scattato l'allarme nel condominio al civico 8 di via Lanciani, nel quartiere Darsena-via Trieste. Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco con una squadra e l'autobotte. Stando alle prime ricostruzioni, il rogo si sarebbe sviluppato all'interno della cucina di un appartamento ai piani alti del palazzo. Subito è scattato il piano di evacuazione dell'intero condominio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Scoppia l'incendio nell'appartamento: condominio evacuato nella notte, due persone in ospedale

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