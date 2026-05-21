Di notte, alcuni inquilini sono stati svegliati da un tentativo di effrazione alla loro abitazione. I ladri hanno forzato la serratura mentre i residenti erano presenti in casa. Alla fine, i malviventi sono fuggiti prima di essere fermati. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuno degli occupanti ha riportato ferite, ma l’episodio ha causato grande paura tra i vicini.

"Hanno scassinato di notte la serratura mentre noi eravamo in casa". Fortuna vuole che, avendo sentito rumori sospetti, sono stati gli stessi padroni di casa a mettere in fuga i ladri che nel buio tra lunedì e martedì sono comunque riusciti a mettere a segno due furti, in altrettante abitazioni di Ponte in Valtellina e di Piateda, nella zona di Fiorenza. Un altro episodio, il quarto nelle stesse ore, è stato sventato grazie ai proprietari che hanno messo in fuga i malintenzionati. Sebbene non sia stato certo di grande entità il bottino raggranellato nelle incursioni notturne, sale – del tutto comprensibilmente - la preoccupazione tra i residenti, che di quanto accaduto sono stati messi a conoscenza (e in guardia) ieri mattina attraverso un post apparso su Facebook. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inquilini svegliati di notte. I ladri si danno alla fuga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Marotta, furto con spaccata al Compro Oro: banda in fuga con 200mila euro. Residenti svegliati dall'allarme tentano di filmare i ladriMAROTTA Brusco risveglio nella notte per i residenti della statale Adriatica nei pressi della nuova rotatoria.

Assalto alla banca, scene da film. Liberati i 25 ostaggi, i rapinatori con maschere da vip si danno alla fugaUna scena degna di un film d’azione, è andata in “scena” nella tarda mattinata del 16 aprile, quando il quartiere Arenella di Napoli si è trasformato...

Inquilini svegliati di notte. I ladri si danno alla fugaHanno scassinato di notte la serratura mentre noi eravamo in casa. Fortuna vuole che, avendo sentito rumori sospetti, sono ... ilgiorno.it

I vicini di sopra suonano letteralmente tutta la notte… reddit

Con l’auto sfondano una casa: 3 feriti, 2 giovani si allontanano. Mondolfo, gli inquilini svegliati nella notte: Abbiamo pensato a un terremotoMONDOLFO Non si fermano allo stop e finiscono contro il muro di un’abitazione. Paura nella notte tra domenica e lunedì quando una Stilo station wagon con 5 persone a bordo, tutti giovani mondolfesi e ... corriereadriatico.it