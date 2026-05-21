Inquilini svegliati di notte I ladri si danno alla fuga

Da ilgiorno.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Di notte, alcuni inquilini sono stati svegliati da un tentativo di effrazione alla loro abitazione. I ladri hanno forzato la serratura mentre i residenti erano presenti in casa. Alla fine, i malviventi sono fuggiti prima di essere fermati. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuno degli occupanti ha riportato ferite, ma l’episodio ha causato grande paura tra i vicini.

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"Hanno scassinato di notte la serratura mentre noi eravamo in casa". Fortuna vuole che, avendo sentito rumori sospetti, sono stati gli stessi padroni di casa a mettere in fuga i ladri che nel buio tra lunedì e martedì sono comunque riusciti a mettere a segno due furti, in altrettante abitazioni di Ponte in Valtellina e di Piateda, nella zona di Fiorenza. Un altro episodio, il quarto nelle stesse ore, è stato sventato grazie ai proprietari che hanno messo in fuga i malintenzionati. Sebbene non sia stato certo di grande entità il bottino raggranellato nelle incursioni notturne, sale – del tutto comprensibilmente - la preoccupazione tra i residenti, che di quanto accaduto sono stati messi a conoscenza (e in guardia) ieri mattina attraverso un post apparso su Facebook. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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