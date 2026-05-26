James Gunn ha spiegato il cameo di Superman in Euphoria, confermando che si tratta di un riferimento nascosto inserito nella serie. La scena, notata dai fan, mostra un’immagine o un elemento che richiama il personaggio, ma senza un ruolo diretto nella trama. Gunn ha chiarito che si tratta di un’idea deliberata per inserire un omaggio, senza influire sulla narrazione principale. La presenza di Superman ha suscitato subito reazioni sui social, dove i fan hanno condiviso le loro interpretazioni.

Quando una serie come Euphoria decide di infilare un riferimento nerd dentro il proprio caos emotivo, il web impiega circa sette secondi per trasformarlo in un caso. Stavolta al centro dell'attenzione è finito addirittura Superman, apparso quasi di nascosto nell'ultimo episodio della stagione. Un dettaglio comparso nell'episodio 7 di Euphoria 3 ha acceso immediatamente le discussioni online: una statua del nuovo Superman di David Corenswet appare sullo sfondo di una scena chiave. Ora James Gunn ha spiegato da dove arriva davvero quel curioso cameo. Il cameo di Superman in Euphoria era reale: James Gunn conferma tutto Negli ultimi anni Euphoria ha trasformato ogni dettaglio di scena in materiale da analizzare fotogramma per fotogramma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Superman compare in Euphoria: James Gunn chiarisce il cameo nascosto che i fan avevano già notato

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