Il regista ha diffuso un aggiornamento sul film del DC Universe annunciato a gennaio 2023, confermando che il progetto non proseguirà come previsto. La decisione arriva dopo alcune difficoltà emerse durante le fasi di sviluppo, che hanno portato alla sospensione o alla modifica del piano originario. L’annuncio è stato dato attraverso i canali ufficiali del regista, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

Lo sviluppo di uno dei progetti del DC Universe annunciati nel mese di gennaio 2023 sembra non sia andato come inizialmente sperato. James Gunn ha rivelato che uno dei film del DC Universe che era stato annunciato, almeno per ora, non verrà realizzato. Il regista, rispondendo alle domande dei fan, ha condiviso qualche dettaglio dei cambiamenti avvenuti rispetto ai progetti cinematografici e televisivi svelati nel gennaio 2023, dopo che aveva preso il controllo insieme a Peter Safran dei progetti tratti dai fumetti targati DC. L'aggiornamento su The Authority Gunn ha rivelato che The Authority, almeno per ora, ha subito delle battute di arresto: "Lo script non era proprio perfetto, ma soprattutto non funzionava nel contesto più ampio del DCU, sia dal punto .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Authority: James Gunn condivide un aggiornamento sul film che non farà felice i fan

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: James Gunn conferma che il film su The Authority per il momento non si farà; The Authority cancellato: James Gunn ferma il film DCU, non funzionava; The Authority: il cinecomic DC vietato ai minori è stato messo in pausa a tempo indeterminato, conferma James Gunn; James Gunn ha confermato che questo film DC non si farà: 'Non avrei tempo'.

The Authority: James Gunn condivide un aggiornamento sul film che non farà felice i fanLo sviluppo di uno dei progetti del DC Universe annunciati nel mese di gennaio 2023 sembra non sia andato come inizialmente sperato. movieplayer.it

James Gunn ha confermato che questo film DC non si farà: 'Non avrei tempo'James Gunn smentisce i rumor su The Authority: il film non si farà a breve e lui non è coinvolto nella scrittura o regia. cinema.everyeye.it

Niente film di THE AUTHORITY, non nell'immediato futuro. Dice James Gunn: «La sceneggiatura non era ancora perfetta, ma soprattutto non funzionava nel grande disegno del DCU, sia in termini di storia che in quelli pratici. Forse un giorno, ma non subito» x.com

Nonostante fosse stato annunciato come parte dei progetti del DCU in arrivo, The Authority è stato cancellato prematuramente. Ora James Gunn spiega che non avrebbe mai scritto e diretto lui il film e perché il cambio di rotta: “Non avrei mai avuto il tempo di f - facebook.com facebook