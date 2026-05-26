Il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto i 169,9 milioni di euro. In Emilia-Romagna, si è sfiorata una vincita significativa, ma nessun biglietto ha centrato il 6. La sestina vincente non viene estratta da un anno e un giorno. L’ultima vincita importante è stata registrata circa 365 giorni fa. Le estrazioni si sono susseguite senza esiti vincenti di rilievo. La caccia al premio massimo continua senza esiti concreti da tempo.

Bologna, 26 maggio 2026 – C'è un compleanno di cui i giocatori del SuperEnalotto farebbero volentieri a meno: quello dei 365 giorni senza una sestina vincente. Il jackpot, arrivato a 169,9 milioni di euro, ha spento la sua prima candelina di digiuno sabato 22 maggio, lasciandosi alle spalle un montepremi che lievita costantemente. Veder passare un anno intero senza "6" fa un certo effetto. Eppure, numeri alla mano, siamo ancora ben lontani dai record del gioco, come riporta Agipronews. Il record dei 635 giorni senza combinazione vincente centrata. Se questo periodo senza jackpot può sembrare un’eternità, la memoria storica del SuperEnalotto ci riporta a un passato decisamente più ostinato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - SuperEnalotto, jackpot da 169,9 milioni: sfiorato il colpaccio in Emilia-Romagna, le ultime vincite

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