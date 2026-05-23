Nell'ultima estrazione del Superenalotto, nessun giocatore ha centrato il 6 né il 5+1. Undici schedine hanno invece indovinato cinque numeri, portando a casa circa 19 mila euro ciascuna. La combinazione vincente è stata 4, 29, 34, 57, 59, 69, con il Numero Jolly 20 e la SuperStar 16. Il jackpot stimato per il prossimo concorso sale a 169 milioni e 900 mila euro.

ROMA – Estratta, oggi 23 maggio 2026, la combinazione vincente del Superenalotto 4, 29, 34, 57, 59, 69; Numero Jolly 20; SuperStar 16. Nessun 6 né 5+1, mentre in 11 hanno centrato il 5 portandosi a casa rispettivamente 19.436,43 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 raggiunge così quota169.900.000,00 euro. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Superenalotto: nessun 6, nè 5+1. In undici fanno 5 e vincono 19mila euro. Prossimo jackpot: 169 milioni e 900 mila

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Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 20/01/2026

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