Il SuperEnalotto ha raggiunto un jackpot di 169,9 milioni di euro, il più alto mai registrato senza un 6 vincente. È passato un anno senza che nessuno abbia centrato il risultato massimo. La lunga assenza di vincitori si deve alla bassa frequenza di estrazioni con numeri vincenti e alla probabilità di successo molto ridotta. Il record storico di vincite più alte si trova a 177 milioni di euro, raggiunto nel 2019.

? Domande chiave Quale record storico rischia di essere infranto con questo jackpot?. Come si è arrivati a un anno intero senza vincitori?. Dove sono avvenute le vincite più grandi della storia italiana?. Perché i giocatori continuano a puntare nonostante la lunga attesa?.? In Breve Record di 635 giorni senza vincitore tra maggio 2021 e febbraio 2023 a Montappone.. Vincita storica da 209 milioni di euro registrata a Lodi nel 2019.. Primo jackpot sopra i 100 milioni vinto a Catania nel 2008.. 70 giocatori vincenti suddivisi un montepremi di 177,7 milioni nel 2010.. Il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto quota 169,9 milioni di euro questo martedì 26 maggio 2026, segnando un anno esatto di attesa senza che nessuno riuscisse a indovinare la sestina vincente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SuperEnalotto, jackpot a 169,9 milioni: un anno senza il 6

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