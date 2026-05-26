Superenalotto il sei manca da un anno | quanto vale alla prossima estrazione

Da lapresse.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Superenalotto manca un sei da un anno, ovvero da 365 estrazioni. La vincita più alta ancora in palio supera i 200 milioni di euro. L’ultima sestina vincente risale a circa un anno fa, lasciando i giocatori in attesa di un nuovo jackpot. La prossima estrazione è programmata per il giorno successivo. La quota di vincita aumenta di estrazione in estrazione.

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Al Superenalotto la vincita del 6 manca da un anno. Un compleanno di cui i giocatori del SuperEnalotto farebbero volentieri a meno quello dei 365 giorni senza una sestina vincente. Il jackpot mancato ha spento la sua prima candelina sabato 22 maggio, lasciandosi alle spalle un montepremi che lievita costantemente. Ora è arrivato a 169,9 milioni di euro. Un anno senza il 6, ma non è un record. Veder passare un anno intero senza ‘6’ fa un certo effetto. Eppure, numeri alla mano, si è ancora ben lontani dai record del gioco, come riporta Agipronews. Se questo periodo senza jackpot può sembrare un’eternità, la memoria storica del SuperEnalotto riporta a un passato decisamente più ostinato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 19/05/2026

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