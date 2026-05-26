Supercoppa Italiana ancora senza data! Ci sono due alternative in lavorazione

La Supercoppa Italiana non ha ancora una data ufficiale. Attualmente sono in corso due opzioni per programmare l'evento.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. La definizione della prossima Supercoppa Italiana continua a slittare clamorosamente. Il Consiglio di Lega, riunitosi nelle ultime ore, non ha infatti preso una decisione ufficiale, preferendo congelare la situazione e rimandando ogni delibera su date e sede dell’evento. Nonostante l’appuntamento dei vertici del calcio italiano fosse atteso come decisivo dai club e dai tifosi, la questione resta quindi aperta e in fase di valutazione profonda. Il nodo del calendario: le indiscrezioni di Tuttosport. Al momento la Supercoppa non ha ancora una collocazione definitiva nel calendario calcistico. 🔗 Leggi su Internews24.com

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