Il Milan sta valutando diverse opzioni per il centrocampo in vista della prossima stagione. Oltre all'interesse per Goretzka, si parla anche di Nicolò Fagioli, giovane talento della Fiorentina. Il centrocampista, nato nel 2001 e già allenato da Allegri ai tempi della Juventus, è uno dei nomi sul taccuino della società rossonera. Due alternative che potrebbero rafforzare la rosa in vista del campionato.

Al posto di Fofana, potrebbe arrivare Leon Goretzka. Sembra, infatti, essere ben avviata la trattativa per il tedesco classe 1995, che si svincolerà dal Bayern Monaco a fine stagione. Resta, invece, il punto di domanda su chi prenderà il posto in rosa di Loftus-Cheek. E, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri - in tal senso - avrebbe indicato un nome ben preciso ai suoi dirigenti: quello di Nicolò Fagioli. Allegri ha lanciato il giocatore alla Juventus, lo ha allenato per due stagioni (2022-2024) e immagina che possa raccogliere l'eredità di Modric in rossonero. Per l'allenatore livornese, Fagioli rappresenta da anni uno dei migliori talenti del calcio italiano ed è convinto che sarebbe l'elemento perfetto da piazzare davanti alla difesa nel suo Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, oltre a Goretzka Allegri ha voglia di Fagioli. Ci sono due alternative

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