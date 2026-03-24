Salento in fiamme | nel 2025 oltre 5.800 roghi Summit sulla prevenzione

Incendi raddoppiati e superfici boschive distrutte: la provincia di Lecce maglia nera in Puglia. Il 26 marzo incontro tecnico organizzato dagli agronomi per riscrivere le strategie di difesa del territorio MAGLIE – Il 2025 ha lasciato una cicatrice profonda nel territorio salentino. Quello che un tempo veniva considerato un problema stagionale è ormai diventato un fenomeno strutturale che richiede un cambio di paradigma radicale. I numeri non lasciano spazio a interpretazioni: la provincia di Lecce ha vissuto un’estate di fuoco senza precedenti, segnando il record regionale per interventi e danni ambientali. Per rispondere a questa sfida, l’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Lecce ha indetto per giovedì 26 marzo 2026 a Maglie un laboratorio formativo d’urgenza. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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