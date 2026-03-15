A Sondrio sta per arrivare la Giornata della memoria e dell’impegno contro le mafie, che si celebra dal 1996 il 21 marzo. La ricorrenza coincide con l’inizio della primavera e rappresenta un momento di riflessione dedicato alle vittime innocenti delle organizzazioni criminali. L’evento si avvicina e si inserisce in un percorso di sensibilizzazione sulla legalità e il contrasto alle mafie.

SONDRIO Manca poco, sia all’inizio della primavera che alla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si celebra dal 1996 proprio il 21 marzo, in quanto simboleggia sia la rinascita che l’inizio di un percorso di "lungo periodo". Ed è nell’ambito dei "100 passi verso il 21 marzo" che giovedì mattina nell’aula magna dell’istituto De Simoni – Quadrio di Sondrio si è tenuto l’evento "Dal ricordo alla legalità " organizzato dal Cpl (Centro promozione legalità) di Sondrio in collaborazione con Libera e Unms (Unione nazionale mutilati servizio) e rivolto a una selezione di studenti del de Simoni e del Polo liceale Città di Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una lezione di legalità contro tutte le mafie da Francesca Bommarito

Articoli correlati

Mafie e legalità. Alunni a lezione di don ZappoliniNell’ambito del progetto educativo e culturale Civil-Mente, le scuole primarie di Capannoli e Santo Pietro Belvedere si sono unite in un’importante...

La lezione del "Sindaco pescatore" a Monselice: gli studenti in prima linea contro le mafieUn percorso formativo promosso dalla Fondazione Vassallo, Libera e Avviso Pubblico ha coinvolto 43 ragazzi dell'Istituto Cattaneo-Mattei.