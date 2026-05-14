Due testimoni di giustizia hanno partecipato all'ultima lezione della Scuola di Formazione per il Bene Comune a Catania, un evento dedicato al tema delle regole e dell’etica civile. L’incontro ha concluso un percorso formativo volto a promuovere la crescita civica e culturale tra i partecipanti. La serata ha visto la presenza di figure che hanno condiviso le loro esperienze riguardo alla legalità e alla tutela dei valori fondamentali della società.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un incontro dedicato al valore delle regole e dell’etica civile. CATANIA. Saranno due testimoni di giustizia i protagonisti dell’ultima lezione della Scuola di Formazione per il Bene Comune, appuntamento conclusivo di un percorso dedicato alla crescita civica e culturale. L’incontro si svolgerà sabato 16 maggio alle ore 9:30 presso il Catania Sea Palace, in via del Rotolo, e avrà come tema centrale: “L’etica dei comportamenti e la cultura del rispetto delle regole, tra Istituzioni e società civile”. Le testimonianze di Angela Ogliastro e Antonio Guglielmino. A raccontare la propria esperienza saranno Angela Ogliastro, ispettore di Polizia tra le prime donne ad aver fatto parte della scorta di Giovanni Falcone, e Antonio Guglielmino, attivista impegnato nella diffusione della cultura della legalità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Legalità e società civile: due testimoni di giustizia protagonisti dell’ultima lezione della Scuola di Formazione per il Bene Comune

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Reborn,she take on evil mother-in-law to protect child.Cold husband be devoted,turn her life around.

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