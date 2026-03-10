Gli autovelox sono accesi sulle Statali | ecco il calendario dei controlli

Gli autovelox sono attivi sulle strade statali lombarde e vengono utilizzati regolarmente dalla Polizia Stradale per eseguire i controlli. È stato pubblicato un calendario con le date in cui saranno operativi, indicando i periodi di maggiore attenzione. Le verifiche si svolgono nelle diverse zone della regione, con l'obiettivo di monitorare la velocità dei veicoli in transito.

La Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 10 marzo 2026 e domenica 15 marzo 2026 Non si fermano i controlli della Polizia Stradale sulle Statali lombarde con l'utilizzo degli autovelox. Il fine è smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e al contempo sensibilizzare gli utenti sul rispetto delle norme. Su tutti un obiettivo nobile: combattere la 'piaga' degli incidenti legati all'eccesso di velocità che - purtroppo anche nel Lecchese - continua a essere un serio problema. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Articoli correlati

Si accendono gli autovelox sulle Statali: ecco il calendario dei controlliLa Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 16 febbraio 2026...

Tutto quello che riguarda Gli autovelox sono accesi sulle Statali...

Gli autovelox sono accesi sulle Statali: ecco il calendario dei controlliNon si fermano i controlli della Polizia Stradale sulle Statali lombarde con l'utilizzo degli autovelox. Il fine è smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso ... leccotoday.it

Autovelox mobili in Lombardia, controlli della velocità. Ecco dove e quando sono fino a domenica 15 marzoMilano, 10 marzo 2026 – Secondo il ministro dei Trasporti Matteo Salvini gli autovelox gestiti dai Comuni sono meno di 4mila e in regola con l'omologazione la metà. I Comuni hanno tempo per inserire, ... ilgiorno.it