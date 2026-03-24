Sulle Statali sono accesi gli autovelox | il calendario dei controlli

Sulle strade statali della Lombardia sono stati installati e sono in funzione diversi autovelox. La Polizia Stradale ha predisposto un calendario dei controlli per monitorare il rispetto dei limiti di velocità. Le verifiche si svolgono regolarmente e riguardano principalmente le fasce orarie e le aree identificate come a maggior rischio. Gli strumenti sono posizionati in punti strategici lungo il tratto stradale.

La Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 23 marzo 2026 e domenica 29 marzo 2026 Autovelox attivi sulle Statali della Lombardia: non si arrestano i controlli della Polizia Stradale. Il fine è smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e al contempo sensibilizzare gli utenti sul rispetto delle norme. Su tutti un obiettivo nobile: combattere la 'piaga' degli incidenti legati all'eccesso di velocità che - purtroppo anche nel Lecchese - continua a essere un serio problema. La Polizia - in quanto "intervento trasparente" - ha reso noto le tratte regionali interessate dai controlli con gli autovelox nella settimana tra lunedì 23 marzo 2026 e domenica 29 marzo 2026. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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