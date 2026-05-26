Sulla movida il vicesindaco Santilli prova a riaprire il dialogo con i residenti | Va trovata una mediazione per l' estate
Il vicesindaco ha annunciato l’intenzione di riprendere i colloqui con i residenti delle aree della movida, in particolare nel centro storico. Ha proposto di trovare un punto di equilibrio che permetta alle attività di restare aperte durante l’estate, con una maggiore tolleranza in alcuni giorni. La proposta mira a facilitare il dialogo tra le parti e a ridurre le tensioni che si sono create nelle ultime settimane.
Riaprire un confronto con i residenti delle zone della movida, in centro e a Pescara Vecchia, per cercare quel punto d’incontro che fino a oggi non si è mai trovato, chiedendo una maggiore tolleranza almeno in alcuni giorni durante il periodo estivo, per consentire alle attività di lavorare senza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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