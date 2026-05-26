Sulla movida il vicesindaco Santilli prova a riaprire il dialogo con i residenti | Va trovata una mediazione per l' estate

Notizia in breve

Il vicesindaco ha annunciato l’intenzione di riprendere i colloqui con i residenti delle aree della movida, in particolare nel centro storico. Ha proposto di trovare un punto di equilibrio che permetta alle attività di restare aperte durante l’estate, con una maggiore tolleranza in alcuni giorni. La proposta mira a facilitare il dialogo tra le parti e a ridurre le tensioni che si sono create nelle ultime settimane.