Estate a Campo di Mare | cresce l’allarme dei residenti per la movida inviata una PEC al Sindaco

Notizia in breve

Con l’arrivo dell’estate, i residenti di Campo di Mare hanno inviato una PEC al Sindaco per segnalare un aumento della movida nella frazione balneare. Le preoccupazioni riguardano il rumore e il caos legati alle attività serali, che si sono intensificate negli ultimi giorni. La comunicazione evidenzia difficoltà nelle ore notturne e richiama l’attenzione sulle conseguenze di un incremento non regolamentato delle presenze e degli eventi pubblici.