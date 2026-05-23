Estate a Campo di Mare | cresce l’allarme dei residenti per la movida inviata una PEC al Sindaco
Con l’arrivo dell’estate, i residenti di Campo di Mare hanno inviato una PEC al Sindaco per segnalare un aumento della movida nella frazione balneare. Le preoccupazioni riguardano il rumore e il caos legati alle attività serali, che si sono intensificate negli ultimi giorni. La comunicazione evidenzia difficoltà nelle ore notturne e richiama l’attenzione sulle conseguenze di un incremento non regolamentato delle presenze e degli eventi pubblici.
Cerveteri, 23 maggio 2026 – Con l’avvicinarsi della stagione estiva, a Campo di Mare, la nota frazione balneare del comune di Cerveteri, la colonnina di mercurio non è l’unica cosa a salire. A surriscaldarsi è anche il clima tra i residenti del litorale, sempre più preoccupati per le potenziali derive della “movida” notturna. Il timore diffuso tra chi vive la costa tutto l’anno, o vi trascorre le ferie in cerca di relax, è che i mesi estivi possano trasformarsi in un lungo incubo fatto di notti insonni, schiamazzi continui e musica a tutto volume. Il fulcro delle tensioni ruota attorno all’area del lungomare dei Navigatori Etruschi, recentemente riqualificato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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