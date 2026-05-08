Il vicesindaco Santilli replica al Pd sulla scuola di via Sacco | Nessuna trascuratezza lavori pronti a ripartire

Il vicesindaco ha risposto alle critiche del Pd riguardo ai lavori di messa in sicurezza della scuola di via Sacco, affermando che non vi sono stati momenti di trascuratezza da parte dell’amministrazione. Ha spiegato che, nonostante alcuni problemi con le ditte incaricate, gli interventi sono stati sempre seguiti con attenzione e che i lavori sono ora pronti a ripartire. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui motivi dei ritardi o sulle tempistiche di ripresa.

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Sì, problemi con le ditte cui sono stati affidati i lavori per la messa in sicurezza della scuola Don Milani di via Sacco ci sono stati, ma da parte dell’amministrazione non solo non c’è stata “alcuna trascuratezza, ma al contrario sempre la massima volontà di far proseguire gli interventi”.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Il vicesindaco Santilli sul commercio: "Settore resiliente, dal 2019 al 2026 saldo positivo di 1.852 attività"Alla vigilia dell’incontro con le associazioni di categoria fissato per il 28 aprile alle 15 e cui ha inviato a partecipare anche l’associazione... Pescara, rivoluzione in Giunta: Masci sceglie Santilli vicesindaco e cambia tuttoPescara - Il sindaco ridisegna l’assetto amministrativo con nuove deleghe e tre ingressi, puntando su continuità e rinnovamento per affrontare le...