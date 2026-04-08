L’attore protagonista di un nuovo film di Christopher Nolan ha commentato l’epico progetto del regista, affermando che si tratta di un’opera diversa da qualsiasi cosa sia stata mai vista prima. Ha anticipato che alcune scene saranno particolarmente spettacolari, senza fornire ulteriori dettagli. La pellicola, ancora in fase di produzione, è molto attesa dal pubblico e dalla critica, grazie anche alle dichiarazioni di Holland.

L'attore ha condiviso la sua opinione sull'atteso epico progetto del regista, anticipando delle scene davvero spettacolari. Tom Holland è uno dei protagonisti dell'atteso Odissea diretto da Christopher Nolan e ha anticipato che il progetto sorprenderà gli spettatori. Il lungometraggio debutterà nelle sale americane il 17 luglio e, tra gli aspetti più interessanti dell'approccio del regista c'è la scelta di limitare il più possibile l'uso degli effetti speciali. Un progetto davvero unico Rispondendo alle domande del magazine GQ su Odissea, Tom Holland ha spiegato: "Il film non ha paragoni con qualsiasi cosa io abbia mai visto. Penso che quando l'ho visto, mi sia ritrovato a pormi una domanda che non mi ero posto su un film da . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea, Tom Holland sul film di Christopher Nolan: "È diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto"

La prima reazione ufficiale all’Odissea di Christopher NolanL’Odissea di Christopher Nolan ha ufficialmente ricevuto la sua prima accoglienza entusiastica, grazie al fratello del regista, Jonathan Nolan.

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Odissea, Tom Holland sul film di Christopher Nolan: È diverso da qualsiasi cosa abbiate mai vistoL'attore ha condiviso la sua opinione sull'atteso epico progetto del regista, anticipando delle scene davvero spettacolari. movieplayer.it

L'Odissea, Tom Holland: Un capolavoro diverso da tutto ciò che abbia mai vistoL'attore di Spider-Man, che interpreterà Telemaco nel film di Christopher Nolan, ha rotto il silenzio sull'attesissimo fantasy targato Universal. cinema.everyeye.it

Tom Holland fotografato da Cass Bird per GQ. x.com

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