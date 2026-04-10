Durante le riprese di un film diretto da Christopher Nolan, due attori hanno stretto un rapporto stretto che dura nel tempo. Uno di loro, già noto per ruoli in grandi produzioni, ha ricevuto un consiglio da un collega più esperto, ma ha deciso di non condividerlo pubblicamente. Il legame tra i due attori si è rivelato importante sia sul set che nella vita privata, contribuendo alla crescita professionale del giovane interprete inglese.

Padre e figlio nell'epopea di Christopher Nolan, le due star hanno sviluppato un solido legame dentro e fuori dal set che è servito molto al giovane attore inglese. Tom Holland non rivelerà il prezioso consiglio elargito dal collega Matt Damon durante le riprese di Odissea che, come ha ammesso lui stesso, gli ha permesso di imparare molto. I due attori hanno condiviso l'esperienza sul set dell'epopea di Christopher Nolan dove interpretano il protagonista Ulisse e il figlio Telemaco. "Abbiamo passato tantissimo tempo insieme e ciò di cui sono veramente grato è che Matt è esattamente come me lo sarei aspettato", ha dichiarato Tom Holland, 29 anni, a GQ. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea, Tom Holland: "Matt Damon mi ha dato un consiglio prezioso, ma lo tengo per me"

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Odissea, Tom Holland sul film di Christopher Nolan: È diverso da qualsiasi cosa abbiate mai vistoL'attore ha condiviso la sua opinione sull'atteso epico progetto del regista, anticipando delle scene davvero spettacolari. movieplayer.it

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