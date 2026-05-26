Sul futuro dell’elisoccorso di Parma la Giunta regionale naviga ancora a vista

Da parmatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Giunta regionale non ha ancora definito il destino dell’elisoccorso di Parma. Sono in corso diverse valutazioni, ma al momento non ci sono decisioni definitive. La situazione resta incerta e si attendono sviluppi futuri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

 “Sul futuro dell’elisoccorso di Parma la Giunta regionale naviga ancora a vista: numerose le valutazioni in corso ma, allo stato attuale, poche certezze”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Priamo Bocchi in Assemblea legislativa replicando all’assessore alle Politiche per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Giunta regionale, arrivano importanti novità sul futuro della sanità in Campania: i provvedimentiNell'ultima seduta della Giunta regionale della Campania, tenutasi nel pomeriggio di venerdì a Palazzo Santa Lucia, sono stati approvati nuovi...

Bird Strike dell'elisoccorso, atterraggio sicuro a ParmaDurante un intervento nel Piacentino, un elicottero partito dall'ospedale di Parma è stato colpito da un uccello durante il volo.

Argomenti più discussi: Elisoccorso dell'Umbria, il punto dopo quasi due anni di servizio salvavita. Il nodo della formazione dei soccorritori; Scontro tra auto e moto a Guastalla: muore un 43enne residente a Roverbella.

parma sul futuro dell elisoccorsoElisoccorso dell'Umbria, il punto dopo quasi due anni di servizio salvavita. Il nodo della formazione dei soccorritoriIl servizio di elisoccorso dell'Umbria è ormai fondamentale per le sorti della salute degli umbri, dopo la decisione di sganciarsi dalle Marche e di investire sull'emergenza-urgenza in esclusiva. Il c ... perugiatoday.it

parma sul futuro dell elisoccorsoA Parma la prima Piazza sul futuro per immaginare l’Italia di domaniEnergia, lavoro e innovazione al centro dell’evento realizzato nell’ambito di Ecosistema Futuro. Avviato il percorso verso l’Assemblea nazionale sul futuro. Nel pomeriggio sei workshop su temi crucial ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web