Sul futuro dell’elisoccorso di Parma la Giunta regionale naviga ancora a vista
La Giunta regionale non ha ancora definito il destino dell’elisoccorso di Parma. Sono in corso diverse valutazioni, ma al momento non ci sono decisioni definitive. La situazione resta incerta e si attendono sviluppi futuri.
“Sul futuro dell’elisoccorso di Parma la Giunta regionale naviga ancora a vista: numerose le valutazioni in corso ma, allo stato attuale, poche certezze”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Priamo Bocchi in Assemblea legislativa replicando all’assessore alle Politiche per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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