Giunta regionale arrivano importanti novità sul futuro della sanità in Campania | i provvedimenti

Nell'ultima seduta della Giunta regionale della Campania, tenutasi nel pomeriggio di venerdì a Palazzo Santa Lucia, sono stati approvati nuovi provvedimenti riguardanti il settore sanitario. La riunione è stata presieduta da Roberto Fico e ha portato a decisioni che riguardano il futuro della sanità nella regione. I dettagli delle misure adottate sono ora all’esame degli uffici competenti.

Arrivano importanti novità dall'ultima seduta della Giunta regionale della Campania, presieduta da Roberto Fico, che si è tenuta nel pomeriggio di venerdì a Palazzo Santa Lucia. In primis è stato esaminato e approvato il bilancio gestionale per gli esercizi 2026, 2027 e 2028.Sono stati, inoltre. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Giunta regionale della Campania, tutti i provvedimenti dopo la riunione odiernaTempo di lettura: 4 minuti Questo pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania. Giunta Regionale della Campania: nuove misure su Sanità, Terzo Settore, Turismo e CacciaIn questo pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, la Giunta regionale della Campania, ha esaminato e approvato, tra l’altro, una serie di provvedimenti in... Temi più discussi: Regione Umbria, arrivano le dimissioni del direttore Gianluca Paggi; Perugia, rifiuti abbandonati in centro e arrivano anche i topi; Brutte sorprese nell’uovo di Pasqua/ La Giunta regionale vuol aumentare da 1,50 a 1,80 euro il biglietto dei bus nonostante il diluvio di tasse già messe; Progetto Multileva, nelle Marche arrivano 8 milioni: fondi regionali ed europei per gli enti gestori. Per la Regione nuovo avanzo record da 5,2 miliardi, Schifani: Risorse importanti per rendere la Sicilia sempre più attrattiva / VideoPALERMO (ITALPRESS) – La giunta regionale, nella seduta di oggi pomeriggio, ha approvato l’aggiornamento del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025: un dato che segna un traguardo r ... quotidianodigela.it Schifani, 'conti in crescita, nuovo avanzo record da 5,2 miliardi per la Regione'La giunta regionale siciliana, nella seduta di oggi pomeriggio, ha approvato l'aggiornamento del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025: un dato che segna un traguardo rilevante per ... ansa.it La sicurezza dei ragazzi è una priorità assoluta. La Giunta regionale della Calabria ha approvato il contratto con Cassa Depositi e Prestiti per finanziare il completamento dei lavori di edilizia scolastica in ben 31 comuni calabresi! #ediliziascolastica #regionec - facebook.com facebook La Giunta Regionale ha approvato un incremento di 6 milioni di euro per il bando dedicato all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale da spettacolo, che permetterà il finanziamento dei progetti risultati ammissibili con il decreto del 2025 reglomb.it/l x.com