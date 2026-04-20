Bird Strike dell' elisoccorso atterraggio sicuro a Parma

Durante un intervento nel Piacentino, un elicottero partito dall'ospedale di Parma è stato colpito da un uccello durante il volo. L’impatto ha provocato danni al parabrezza, ma non ha coinvolto le persone a bordo. L’elicottero è riuscito ad atterrare in sicurezza, senza conseguenze per l’equipaggio o i pazienti. L’incidente è stato segnalato alle autorità competenti, che stanno valutando le cause.

Durante un intervento avvenuto nel Piacentino, un elicottero partito dal Maggiore di Parma è stato interessato da un “bird strike”: l’episodio ha causato il danneggiamento del parabrezza, ma non ha messo in pericolo gli occupanti del velivolo. L’elicottero è riuscito ad atterrare in piena.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Il carburante dell’aereo easyJet finisce: volo Madrid-Bristol dirottato su Liverpool dopo un bird strikeDomenica 25 gennaio un volo easyJet partito da Madrid e diretto Bristol è stato dirottato su Liverpool per un'emergenza carburante dopo un 'bird... Motociclista a terra, interviene l’elisoccorso di ParmaPaura nel pomeriggio per un 64enne caduto in moto a Losso di Ottone: trasportato all’Ospedale Maggiore, non si esclude un malore Ancora un intervento...