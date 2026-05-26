Sul fronte orientale ora è tutta rappresaglia
Negli ultimi giorni, i bombardamenti più intensi sulla regione orientale sono stati giustificati come rappresaglie. Le operazioni militari si sono intensificate, con colpi di artiglieria e raid aerei che hanno causato danni e vittime. La sequenza di attacchi e risposte si ripete, mantenendo un ciclo di escalation. La regione continua a essere teatro di scontri che si susseguono senza interruzioni.
Nord Sud Ovest Est Mosca cerca di tenere l'opinione pubblica interna mentre Kiev porta avanti la sua operazione di fascinazione internazionale. Sul campo, i nodi vengono al pettine Nord Sud Ovest Est Mosca cerca di tenere l'opinione pubblica interna mentre Kiev porta avanti la sua operazione di fascinazione internazionale. Sul campo, i nodi vengono al pettine È la fase delle rappresaglie. Come se non fossero trascorsi più di quattro anni dall’invasione russa dell’Ucraina, negli ultimi tempi i bombardamenti più pesanti vengono presentati come risposta alle azioni nemiche. Si tratta di un artificio retorico neanche troppo raffinato, ma comunque funzionale alla propaganda di parte. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Comandante offre scambio di 30 prigionieri — parroco italiano scrive il proprio
Notizie e thread social correlati
Continua la rappresaglia iraniana sui siti energetici in Qatar. E ora il prezzo del gas volaL'Iran ha colpito alcuni siti energetici in Qatar, portando a un aumento immediato del prezzo del gas.
Bombe sul gas iraniano, rappresaglia Pasdaran: «Colpiremo siti petroliferi del Golfo». E in Qatar va in fiamme maxi-gasdottoNelle ultime ore, i Pasdaran iraniani hanno annunciato che risponderanno agli attacchi sui siti petroliferi nel Golfo, colpendo infrastrutture...
Argomenti più discussi: La Russia minaccia: Evacuare Kiev, d’ora in poi raid sistematici; Il nuovo fronte siriano: l'asset che Israele e Usa vogliono sfruttare per indebolire Hezbollah e Iran; Congo, il paese che brucia su due fronti: Ebola e guerra; La Cintura delle Fortezze sta spingendo il Cremlino a cercare una soluzione politica.
Il Piave mormorava, calmo e placido, al passaggi dei primi fanti, il ventiquattro maggio || 24 maggio 1915 l’Italia entrava in guerra contro gli Imperi centrali. Sul Piave si attesto una eroica resistenza che portò poi alla vittoria. Fu un conflitto che sconvolse la facebook
Perché la strategia di ritirarsi per accorciare le linee del fronte, e poi contrattaccare in settori critici, la strategia della Wehrmacht dopo Kursk, non è considerata una strategia sana e in qualche modo praticabile per almeno mantenere il fronte orientale? per non reddit
Dal Baltico al Mar Nero, al vertice B9 ridefinito il fronte orientale di deterrenza a MoscaBUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) - La Russia viene ormai considerata dai Paesi del fianco orientale Nato la minaccia più significativa, diretta e duratura per la sicurezza euro-atlantica e, proprio p ... msn.com