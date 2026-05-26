Sul fronte orientale ora è tutta rappresaglia

Notizia in breve

Negli ultimi giorni, i bombardamenti più intensi sulla regione orientale sono stati giustificati come rappresaglie. Le operazioni militari si sono intensificate, con colpi di artiglieria e raid aerei che hanno causato danni e vittime. La sequenza di attacchi e risposte si ripete, mantenendo un ciclo di escalation. La regione continua a essere teatro di scontri che si susseguono senza interruzioni.