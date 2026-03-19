L'Iran ha colpito alcuni siti energetici in Qatar, portando a un aumento immediato del prezzo del gas. L'attacco israeliano a South Pars, il più grande giacimento di gas naturale, ha contribuito a intensificare le tensioni nella regione. Le azioni di Teheran sono state immediatamente seguite da ripercussioni sul mercato energetico globale. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità coinvolte.

?GIORNO 20 - I FATTI PRINCIPALI, IN BREVE Dopo l'attacco israeliano a South Pars, il principale giacimento di gas naturale iraniano, continua la rappresaglia iraniana contro le infrastrutture energetiche dei vicini del Golfo, e in particolare il Qatar che con Teheran gestisce proprio il sito colpito dagli israeliani ieri. Doha dichiara di aver subito ingenti danni e ha espulso due diplomatici iraniani. In particolare è stato colpito anche il sito di Ras Laffan, il più grande impianto di gnl al mondo.. I paesi arabi del Golfo sono sempre più ai ferri corti con Teheran. “Quel poco di fiducia” che l’Arabia Saudita aveva costruito con l’Iran è stato “distrutto su più livelli”, ha dichiarato durante una conferenza stampa notturna il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Continua la rappresaglia iraniana sui siti energetici in Qatar. E ora il prezzo del gas vola

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