Secondo fonti raccolte dal Giornale d’Italia, si parla di un possibile rientro di Salvini al Ministero dell’Interno nel caso in cui si verificasse un rimpasto di governo e si verificasse la sostituzione di Piantedosi. Al momento, l’ipotesi di elezioni anticipate si allontana, mentre si fa strada quella di un mini-rimpasto che coinvolgerebbe alcuni incarichi di governo.

Salvini, secondo rumors raccolti dal Giornale d’Italia, non esclude un possibile rientro al Ministero dell'Interno nel caso in cui si aprisse un rimpasto di governo e saltasse Piantedosi Si allontana l’ipotesi di elezioni anticipate, mentre prende quota quella di un mini-rimpasto di governo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mini-rimpasto Governo, “Salvini punta al Viminale”, ipotesi rientro al Ministero dell’Interno se salta Piantedosi – RUMOR

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