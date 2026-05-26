Un uomo di 46 anni si è lanciato dal ponte dell’autostrada nei pressi di Pizzo Calabro, morendo sul colpo. L’incidente ha provocato il blocco temporaneo della A2. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla. La polizia ha chiuso temporaneamente la strada per i rilievi. Non sono ancora note le motivazioni che hanno portato al gesto.

Tragedia sull’autostrada A2 nei pressi dello svincolo di Pizzo Calabro. Un uomo si è lanciato dal viadotto ed è morto sul colpo. La vittima sarebbe un 46enne originario di Tropea e residente ad Acquaro. A causa delle operazioni di soccorso e dei rilievi, il tratto autostradale è rimasto bloccato per diverse ore. Non è la prima volta che il viadotto è teatro di gesti estremi. Suicidio sull’A2 nei pressi di Pizzo Calabro Il 46enne, R.V. le sue iniziali, si è tolto la vita nel primo pomeriggio di oggi, martedì 26 maggio. L’uomo si è lanciato dal viadotto dell’autostrada A2 del Mediterraneo, poco lontano dallo svincolo per Pizzo Calabro. La segnalazione ha messo subito in moto la macchina dei soccorsi, ma l’equipe medica giunta sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 46enne. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Suicidio a Pizzo Calabro, morto sul colpo l'uomo che si è lanciato dal ponte dell'autostrada: A2 bloccata

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