Uomo trovato morto sul ponte della Provinciale | si è tolto la vita

Un uomo è stato trovato morto questa mattina sul ponte che attraversa la Strada Provinciale 9 vicino al lago di Valvestino. È stato un automobilista di passaggio a segnalare la presenza del corpo poco dopo le 7, mentre percorreva la strada che attraversa il territorio di Gargnano. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e le verifiche del caso. Attualmente non ci sono ulteriori dettagli sulla dinamica o le cause del decesso.

È stato un automobilista di passaggio a dare l’allarme poco dopo le 7 di oggi, venerdì 10 aprile, mentre percorreva la Strada Provinciale 9 che costeggia il lago di Valvestino, nel territorio di Gargnano. L’uomo ha notato una sagoma all’altezza del Ponte Recchi e ha immediatamente contattato il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Trovato morto durante lo sfratto: si è tolto la vita. Era padre di 2 figlieL'ufficiale giudiziario era arrivato per eseguire lo sfratto esecutivo quando, entrando nell’abitazione, ha trovato l’inquilino senza vita.

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Un uomo trovato morto in un'auto finita in un laghettoDella 72enne era stata denunciata ieri la scomparsa. Si sospetta la presenza di un'altra persona nel mezzo (ANSA) ... ansa.it

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