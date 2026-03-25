Incidente ferroviario ad Alpignano | uomo travolto da un treno in corsa è morto sul colpo Linea bloccata per tre ore

Un uomo di 92 anni è deceduto ieri, martedì 24 marzo 2026, dopo essere stato investito da un treno in corsa vicino alla stazione ferroviaria di Alpignano. L'incidente si è verificato durante l'ora di pranzo e ha causato la sospensione della circolazione sulla linea ferroviaria per circa tre ore. Non sono stati riportati altri feriti o danni a persone o cose.

Un italiano di 92 anni è morto travolto da un treno in corsa vicino alla stazione ferroviaria di Alpignano all'ora di pranzo di ieri, martedì 24 marzo 2026. A investirlo, nella zona di via Verdi dove a binari si può accedere scavalcando una staccionata, è stato un convoglio regionale della linea Sfm3 Torino-Bardonecchia diretto a Susa, che era partito alle 12,30 dalla stazione di Porta Nuova. Il decesso è avvenuto sul colpo e i sanitari del 118 Azienda Zero, insieme ai vigili del fuoco, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso e procedere alla rimozione della salma. La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per tre ore, compresi i treni ad alta velocità. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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