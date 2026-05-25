Erri De Luca ha dichiarato di essere un sionista. Nei prossimi giorni parteciperà all’International Writers Festival di Mishkenot Sha’ananim a Gerusalemme, con il sostegno della Jerusalem Foundation. La partecipazione si svolgerà nel contesto di un evento dedicato agli scrittori. La dichiarazione pubblica è stata comunicata prima della sua presenza alla manifestazione.

Erri De Luca nei prossimi giorni sarà ospite all’International Writers Festival di Mishkenot Sha’ananim a Gerusalemme, con il sostegno della Jerusalem Foundation. De Luca è un autore particolarmente apprezzato all’estero, i suoi romanzi vendono ogni anno milioni di copie oltre i confini italiani e in Israele è particolarmente atteso nel panel “from Naples to Jerusalem”. Intervistato dell’Israel Hayom ha spiegato che “In Italia, e in gran parte dell’occidente oggi, sionista è una maledizione, un insulto che ti lanciano per segnare i confini di ciò che è inaccettabile. Per me il sionismo è il riconoscimento più semplice e basilare del diritto degli ebrei a una patria nazionale, a una difesa esistenziale e necessaria”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Israele, Erri De Luca: “Sono un sionista”

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La Confessione di Erri De Luca

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