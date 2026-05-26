Sud Corea | Seul Pyongyang ha lanciato almeno un missime verso mar Giallo
La Corea del Nord ha sparato almeno un proiettile verso il Mar Giallo martedì, secondo fonti militari sudcoreane. L’oggetto non identificato è stato lanciato dal territorio nordcoreano e si è diretto verso acque internazionali. Nessuna informazione è stata fornita sulla possibile origine o tipo del missile. Le autorità sudcoreane stanno monitorando la situazione e non sono stati segnalati danni o feriti.
Milano, 26 mag. (LaPresse) – La Corea del Nord ha lanciato almeno un proiettile non identificato verso il Mar Giallo martedì, secondo quanto riferito dalle forze armate sudcoreane. Lo riferisce l’agenzia Yonhap. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Corea del Nord, neve a Pyongyang imbianca strade e palazzi
Notizie e thread social correlati
Corea del Nord lancia 10 missili verso il Mar del Giappone: tensione con Usa e SeulLa Corea del Nord ha lanciato circa dieci missili balistici dalla zona di Sunan, vicino a Pyongyang, in direzione del Mar del Giappone.
Corea del Sud: dopo 20 anni, Google Maps torna a SeulDopo vent'anni di divieto, Google Maps ha riaperto ufficialmente a Seul, segnando un cambiamento importante per il settore della navigazione digitale...
Temi più discussi: Calcio, la svolta in Corea: squadra nordcoreana a Seul dopo 8 anni. Sfida storica (e diplomatica) in Champions; La Corea del Nord dice di serrare i ranghi contro l'arcinemico; Kim e l'effetto Khamenei: così la Corea del Nord ha deciso di riscrivere la dottrina nucleare; Corea del Nord. Il confine che divide l’Asia e misura la sfida tra le potenze.
I piani arrivano in un momento di crisi delle relazioni con la Corea del Sud e Pyongyang non risponde alle ripetute offerte di dialogo di Seul. l.euronews.com/jdj6 x.com
I piani arrivano in un momento di crisi delle relazioni con la Corea del Sud e Pyongyang non risponde alle ripetute offerte di dialogo di Seul. facebook
Gli appartamenti Wolgok a Okcheon, Corea del Sud reddit
Corea del Nord nel Sud per un match storico: la diplomazia del calcio e il paradosso di PyongyangStorico match a Suwon: il Naegohyang FC vola in finale. Analisi del paradosso della Corea del Nord, che si adegua alla AFC ma censura il nemico in TV ... calcioweb.eu
‘Bombardamento’ di volantini anti-regime (con droni) in Corea del Nord: Pyongyang accusa il Sud e minacciaRoma, 15 ottobre 2024 – Le relazioni tra la Corea del Nord e la Corea del Sud stanno toccando in questi giorni il punto più basso da diversi anni: non solo Pyongyang ha smantellato la propria porzione ... quotidiano.net