Sud Corea | Seul Pyongyang ha lanciato almeno un missime verso mar Giallo

Notizia in breve

La Corea del Nord ha sparato almeno un proiettile verso il Mar Giallo martedì, secondo fonti militari sudcoreane. L’oggetto non identificato è stato lanciato dal territorio nordcoreano e si è diretto verso acque internazionali. Nessuna informazione è stata fornita sulla possibile origine o tipo del missile. Le autorità sudcoreane stanno monitorando la situazione e non sono stati segnalati danni o feriti.