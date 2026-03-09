Corea del Sud | dopo 20 anni Google Maps torna a Seul

Dopo vent'anni di divieto, Google Maps ha riaperto ufficialmente a Seul, segnando un cambiamento importante per il settore della navigazione digitale nel paese. La mossa permette agli utenti di accedere di nuovo alle mappe e ai servizi di Google, che erano stati vietati in Corea del Sud per due decenni. La riapertura riguarda specificamente la capitale e le aree circostanti.

La Corea del Sud ha finalmente aperto le porte a Google Maps dopo due decenni di divieto totale, segnando una svolta storica nella gestione dei dati geografici nazionali. Questa decisione, presa nel marzo 2026, pone fine al lungo isolamento digitale che aveva trasformato il Paese in un labirinto per i turisti internazionali privi di indicazioni precise. L’approvazione arriva dopo anni di tensioni diplomatiche e richieste respinte, bilanciando la necessità di sicurezza nazionale con le pressioni crescenti del settore turistico e delle esigenze dei cittadini locali. Il governo ha autorizzato l’esportazione dei dati cartografici ad alta precisione verso i server esteri, permettendo infine il pieno funzionamento dell’applicazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corea del Sud: dopo 20 anni, Google Maps torna a Seul Articoli correlati Corea del Sud, l'ex presidente Yoon arriva in tribunale a SeulIn Corea del Sud, nella capitale Seul, è ripreso il processo contro l’ex presidente Yoon Suk Yeol e i suoi collaboratori, accusati di ribellione in... Google maps in prova per nuove funzionalità e ask maps potrebbe essere protagonistaQuesto approfondimento analizza le novità di google maps legate all’intelligenza artificiale e alle voci su una sezione di prova delle nuove funzioni. Una raccolta di contenuti su Corea del Sud dopo 20 anni Google Maps... Temi più discussi: Corea del Sud, indice Kospi in calo di oltre 9%: stop a contrattazioni; Gmg Seul 2027: giovani in marcia verso la Corea del Sud. Iniziato il pellegrinaggio dei simboli nelle 15 diocesi coreane; Borse asiatiche nel panico, crollo dei listini in Giappone e Corea del Sud per la guerra in Iran; Il KOSPI della Corea del Sud balza del 12% dopo le perdite. 20 anni senza Google Maps. Ora la Corea del Sud ci ripensaL’unico paese Ocse a rifiutare l’uso dell’app sul proprio territorio ha deciso di aprire al colosso Usa. Una questione di sicurezza nazionale, mitigata dalle ... repubblica.it Corea del Sud: Lee annuncia imposizione di limiti ai prezzi dei carburanti (2)Lee Jae Myung ha inoltre indicato che il programma di stabilizzazione dei mercati da 100.000 miliardi di won (66,94 miliardi di ... agenzianova.com Le esercitazioni militari Freedom Shield tra Stati Uniti e Corea del Sud sono iniziate in scala ridotta, mentre Seul cerca di attenuare le tensioni con Pyongyang - facebook.com facebook Sono iniziate le esercitazioni militari congiunte che si svolgono ogni anno in primavera tra Corea del Sud e Stati Uniti, con un numero di esercitazioni sul campo dimezzato rispetto allo scorso anno. x.com