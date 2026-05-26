Le autopsie sui corpi delle vittime della sub morti hanno fornito i primi risultati, ma molti aspetti restano ancora da chiarire. Le analisi hanno confermato alcune cause di morte, senza tuttavia specificare tutte le circostanze. La scena del decesso e i rilievi medico-legali sono ancora in corso. Le autorità continuano a indagare per raccogliere ulteriori elementi e fare piena luce sulla vicenda.

Una tragedia che continua a sollevare interrogativi e che, a distanza di giorni, resta ancora avvolta da numerosi punti oscuri. Gli accertamenti medico-legali e le verifiche tecniche proseguono per ricostruire con precisione cosa sia accaduto durante quella drammatica immersione nelle grotte sommerse delle Maldive costata la vita a cinque sub italiani. Le prime analisi erano attese con particolare attenzione perché avrebbero potuto fornire risposte immediate sulle cause del decesso. I risultati iniziali, però, sembrano raccontare uno scenario diverso da quello che molti si aspettavano. I primi risultati delle autopsie: nessuna risposta immediata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sub morti, i risultati delle autopsie: cosa si scopre

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Diffusi i risultati della seconda autopsia sul caso Montauk Yacht Club

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