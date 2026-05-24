Le autopsie sui sub morti nelle Maldive rivelano dettagli sulla loro morte. I corpi sono stati sottoposti a analisi approfondite, ma i risultati ufficiali non sono ancora stati resi noti. La tragedia si è verificata nelle acque dell’atollo di Vaavu, coinvolgendo più persone. Le autorità attendono i referti ufficiali, che potrebbero fornire nuove informazioni e chiarimenti sulla causa dei decessi.

Le prossime ore potrebbero cambiare completamente il quadro della tragedia avvenuta nelle profondità marine dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Dopo giorni di dubbi, ipotesi e interrogativi senza risposta, gli investigatori si preparano a entrare nella fase più delicata dell’inchiesta: quella degli esami autoptici e delle analisi tecniche sull’attrezzatura utilizzata dai cinque sub italiani morti durante un’immersione in grotta. Dietro quella che inizialmente sembrava una drammatica fatalità, infatti, stanno emergendo dettagli sempre più complessi. Le autorità italiane vogliono capire se a provocare la morte del gruppo sia stato un errore umano, un problema tecnico, una corrente improvvisa oppure qualcosa di ancora più grave legato alle bombole e alla respirazione sott’acqua. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sub morti alle Maldive, la verità dalle autopsie: cosa sappiamo

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IL DRAMMA DEI NOVELLI SPOSI: UNA LUNA DI MIELE ALLE MALDIVE E UN ADDIO AL GATE 34

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