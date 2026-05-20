Le autorità stanno investigando sulle circostanze dei decessi di cinque sub italiani avvenuti alle Maldive, tra cui una docente, una ricercatrice, due giovani e un istruttore. La scomparsa di alcuni di loro ha portato al recupero di una action cam che potrebbe fornire nuovi elementi sulle cause dell’incidente. Le indagini si concentrano sui dettagli delle immersioni e sulle eventuali responsabilità o malfunzionamenti tecnici che possano aver contribuito alle morti.

Le indagini sui sub italiani morti alle Maldive si concentrano sulle cause dell’incidente costato la vita alla professoressa Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacal, alla ricercatrice Muriel Oddenino, al 30enne Federico Gualtieri e all’istruttore subacqueo Gianluca Benedetti. Gli ultimi due corpi rimasti bloccati in una grotta a quasi 60 metri di profondità sono stati recuperati oggi, mercoledì 20 maggio. I quattro cadaveri erano stati individuati nella giornata di lunedì mentre il 15 maggio era stato subito recuperato il cadavere del padovano Gianluca Benedetti. G li esperti finlandesi dell’organizzazione Dan Europe, che si occupa... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sub italiani morti alle Maldive, la GoPro recuperata potrebbe svelare le cause

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Maldive, il dramma dei sub nei video delle loro GoPro. Recuperati 2 corpi, oggi la prima autopsia

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