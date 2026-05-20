Sub alle Maldive la soluzione di tutto può essere nelle GoPro | le camere trovate nella Grotta degli Squali
Durante le ricerche nella Grotta degli Squali, sono state trovate delle GoPro, insieme ai corpi dei sub italiani deceduti il 14 maggio. Le videocamere, recuperate dai soccorritori, sono state sottoposte a analisi, ma non sono stati ancora diffusi dettagli sui contenuti. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. La zona resta sotto osservazione e le operazioni di ricerca sono ancora in corso.
Le GoPro sono tra gli oggetti recuperati nella Grotta degli Squali insieme ai corpi dei sub italiani morti lo scorso 14 maggio. Parliamo di telecamere resistenti, in grado di sopravvivere anche a profondità elevate. Le immagini registrate da questi dispositivi verranno usate dalle autorità delle Maldive e da quelle italiane per capire cosa è successo durante l'immersione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
4K Multi-subLife Optimal Solution EP13 | Dong Xuan, Zhang Duo, Wan Guo Peng | | Drama Max
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