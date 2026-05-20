Sub alle Maldive la soluzione di tutto può essere nelle GoPro | le camere trovate nella Grotta degli Squali

Durante le ricerche nella Grotta degli Squali, sono state trovate delle GoPro, insieme ai corpi dei sub italiani deceduti il 14 maggio. Le videocamere, recuperate dai soccorritori, sono state sottoposte a analisi, ma non sono stati ancora diffusi dettagli sui contenuti. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. La zona resta sotto osservazione e le operazioni di ricerca sono ancora in corso.

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Le GoPro sono tra gli oggetti recuperati nella Grotta degli Squali insieme ai corpi dei sub italiani morti lo scorso 14 maggio. Parliamo di telecamere resistenti, in grado di sopravvivere anche a profondità elevate. Le immagini registrate da questi dispositivi verranno usate dalle autorità delle Maldive e da quelle italiane per capire cosa è successo durante l'immersione. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 4K Multi-subLife Optimal Solution EP13 | Dong Xuan, Zhang Duo, Wan Guo Peng | | Drama Max Sullo stesso argomento Sub morti alle Maldive, recuperati 2 corpi. La trappola nella "grotta degli squali"Sono quello di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri i corpi portati in superficie dal team finlandese impegnato nel recupero del quattro dei... Maldive, tragedia nella Grotta degli squali: indagine per omicidio colposo? Domande chiave Perché i livelli di ossigeno erano così bassi nelle bombole? Come hanno superato il limite dei trenta metri di profondità? Quali... Bombole, GoPro e correnti: la verità sulla strage dei sub italiani alle Maldive? x.com Sub italiani morti alle Maldive, recuperati anche i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel OddeninoAnche loro erano rimaste intrappolate a sessanta metri di profondità. Nel frattempo le indagini vanno avanti e si fanno nuove ipotesi ... today.it Sub alle Maldive, la soluzione della tragedia può essere GoPro: le camere trovate nella Grotta degli SqualiLe GoPro sono tra gli oggetti recuperati nella Grotta degli Squali insieme ai corpi dei sub italiani morti lo scorso 14 maggio ... fanpage.it